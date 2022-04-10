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Полузащитник «Боруссии» продолжит карьеру в МЛС

10 Апреля 2022 • 08:29 Комментировать

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель летом покинет немецкую команду.

По информации Sky Sport Deutschland, 33-летний бельгийский футболист проводит свой последний сезон в футболке дортмундского клуба. Руководство «Боруссии» не будет продлевать контракт с Акселем, который летом перейдет в одну из команд МЛС на правах свободного агента.

Напомним, что в этом сезоне Аксель Витсель провёл в немецкой лиге 25 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе полузащитника также четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Бундеслига Аксель Витсель МЛС
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