Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Гройтер Фюрт» в 29-м утре Бундеслиги

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде победила «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0.
Гости обеспечили победу уже в первом тайме, забив два мяча. На 18-й минуте забил форвард Маркус Тюрам. Через пять минут счет с 11-метровой отметки до двух мячей увеличил Алaссан Плеа.
«Боруссия» набрала 37 очков и осталась на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда отстает от зоны еврокубков на 7 очков. «Гройтер Фюрт» с 16 очками остался на последнем месте и потерял все шансы на то, чтобы остаться в элитном чемпоинате.
Протокол игры
|18'Тюрам Маркус (0:1)
|24'Плеа Алассан (0:2)
Линде Андреас•Гризбек Себастьян•Бауэр Максимилиан•Виргевер Ник•Аста Симон 67' (Нганкам Жессик ( 67') •Грин Джулиан 78' (Рашль Тобиас ( 78') •Кристиансен Макс•Иттер Джанлука 86' (Абиама Диксон ( 86') •Левелинг Джейми•Тильман Тимоти 24' 78' (Нильсен Ховард ( 78') •Хргота Бранимир 86' (Пюлюлю Афимико ( 86')
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас•Эльведи Нико•Бейер Джордан•Лайнер Штефан 88' (Херрманн Патрик ( 88') •Нойхаус Флориан 75' (Крамер Кристоф ( 75') •Коне Куадио 88' (Бенеш Ласло ( 88') •Скалли Джозеф•Плеа Алассан 75' (Штиндль Ларс ( 75') •Эмболо Брель•Тюрам Маркус 82' (Хофманн Йонас ( 82')
09 апреля. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".