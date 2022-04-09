Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Гройтер Фюрт» в 29-м утре Бундеслиги

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде победила «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0.

Гости обеспечили победу уже в первом тайме, забив два мяча. На 18-й минуте забил форвард Маркус Тюрам. Через пять минут счет с 11-метровой отметки до двух мячей увеличил Алaссан Плеа.

«Боруссия» набрала 37 очков и осталась на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда отстает от зоны еврокубков на 7 очков. «Гройтер Фюрт» с 16 очками остался на последнем месте и потерял все шансы на то, чтобы остаться в элитном чемпоинате.