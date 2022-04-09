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Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Гройтер Фюрт» в 29-м утре Бундеслиги

09 Апреля 2022 • 18:32 Комментировать
Гройтер Фюрт
0:2
Боруссия М
окончен

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде победила «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0.

Гости обеспечили победу уже в первом тайме, забив два мяча. На 18-й минуте забил форвард Маркус Тюрам. Через пять минут счет с 11-метровой отметки до двух мячей увеличил Алaссан Плеа.

«Боруссия» набрала 37 очков и осталась на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда отстает от зоны еврокубков на 7 очков. «Гройтер Фюрт» с 16 очками остался на последнем месте и потерял все шансы на то, чтобы остаться в элитном чемпоинате.  

 

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 0:2Боруссия М
  18'Тюрам Маркус (0:1)
  24'Плеа Алассан (0:2)
Линде АндреасГризбек СебастьянБауэр МаксимилианВиргевер НикАста Симон  67' (Нганкам Жессик (  67') Грин Джулиан  78' (Рашль Тобиас (  78') Кристиансен МаксИттер Джанлука  86' (Абиама Диксон (  86') Левелинг ДжеймиТильман Тимоти   24'  78' (Нильсен Ховард (  78') Хргота Бранимир  86' (Пюлюлю Афимико (  86')
Запасные: Бурхерт СашаВиллемс ДжетроOliver Fobassam NaweЮнг Гидеон
Зоммер ЯннГинтер МаттиасЭльведи НикоБейер ДжорданЛайнер Штефан  88' (Херрманн Патрик (  88') Нойхаус Флориан  75' (Крамер Кристоф (  75') Коне Куадио  88' (Бенеш Ласло (  88') Скалли ДжозефПлеа Алассан  75' (Штиндль Ларс (  75') Эмболо БрельТюрам Маркус  82' (Хофманн Йонас (  82')
Запасные: Фридрих МарвинНосс КонорБеннеттс КинанЗиппель ТобиасЯнчке Тони
09 апреля. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Бундеслига Гройтер Фюрт
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окончен Кёльн 3:2 Майнц
окончен Бавария 1:0 Аугсбург 1.16 8.50 15.00
окончен Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М 4.70 4.05 1.70
окончен Вольфсбург 4:0 Арминия
Идет 24 минута Герта 0:0 Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
10.04  18:30 Айнтрахт Фр ... Фрайбург 2.30 3.70 3.00
10.04  20:30 РБ Лейпциг ... Хоффенхайм 1.67 4.30 4.80
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Сегодня, 09 Апреля
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«Кёльн» победил «Майнц», уступая к 55-й минуте со счетом 0:2
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