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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» вновь интересуется Тюрамом

03 Марта 2022 • 23:39 Комментировать

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.it, интерес к форварду возобновил «Интер». Миланский клуб уже вёл переговоры о трансфере Тюрама прошлым летом, предложив «Боруссии» 25 миллионов евро, но сделка так и не состоялась из-за травмы футболиста. Отмечается, что «Интер» планирует заполучить Маркуса за меньшие деньги из-за слабого сезона в исполнении француза.

Тюрам забил лишь один гол в шестнадцати матчах в нынешнем сезоне Бундеслиги. Контракт 24-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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