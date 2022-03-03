«Интер» вновь интересуется Тюрамом

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.it, интерес к форварду возобновил «Интер». Миланский клуб уже вёл переговоры о трансфере Тюрама прошлым летом, предложив «Боруссии» 25 миллионов евро, но сделка так и не состоялась из-за травмы футболиста. Отмечается, что «Интер» планирует заполучить Маркуса за меньшие деньги из-за слабого сезона в исполнении француза.

Тюрам забил лишь один гол в шестнадцати матчах в нынешнем сезоне Бундеслиги. Контракт 24-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.