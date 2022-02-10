Голкипер «Байера» Градецки вылечился от коронавируса

Первый номер леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки вылечился от коронавирусной инфекции. Финский голкипер сдал отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте «фармацевтов», вратарь уже возобновил тренировочные занятия в общей группе. В нынешнем розыгрыше немецкого чемпионата Градецки провел 20 поединков, в которых пропустил 32 гола.

За «Байер» также выступает российский голкипер Андрей Лунёв. В настоящий момент он находится в лазарете из-за повреждения голеностопа.

После 21 тура Бундеслиги «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице.