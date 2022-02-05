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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка рассказал о восстановлении после травмы колена

05 Февраля 2022 • 12:58 Комментировать

Травмированный хавбек «Баварии» Леон Горецка продолжает залечивать повреждение колена. 26-летний футболист рассказал, на каком этапе восстановления сейчас находится.

«Я пребываю в хороших кондициях, но колено еще доставляет дискомфорт. При беге все нормально, однако под определенными углами появляется боль. Мы работаем над этими моментами с врачами, регулируем нагрузку. Надеемся на консервативное лечение, не хочется ложиться под нож», - цитирует Горецку клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Леон провел 12 поединков в Бундеслиге. Он забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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