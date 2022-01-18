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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Холанн сказал «Реалу» «да» - источник слухи

18 Января 2022 • 13:53 Комментировать

Слухи по поводу будущего 21-летнего форварда Эрлинга Холанна появляются в СМИ с завидной регулярностью. В программе El Chiringuito авторитетный испанский журналист Эдуардо Инда заявил, что Холанн уже сказал «Реалу» «да».

При этом ведущий программы Хосеп Педрерол отметил, что в «Реале» знают о серьёзном намерении «Боруссии» сохранить Эрлинга Холанна в своих рядах на следующий сезон.

Эрлинг Холанн перебрался в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбурга» два года назад. За это время норвежец провёл за дортмундцев 77 матчей. В них футболист записал на свой счёт 78 голов и 21 результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2022
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