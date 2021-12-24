«Реал» нацелился на восходящую звезду немецкого футбола

Талантливый немецкий полузащитник Флориан Вирц, выступающий у себя на родине за леверкузенский «Байер», может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщается на страницах Fichajes.

Трансфер 18-летнего атакующего футболиста оценивается в 70 миллионов евро. При этом он связан трудовыми обязательствами с «фармацевтами» до лета 2026 года.

Ранее также сообщалось об интересе к Флориану со стороны лондонского «Челси».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Вирц провел 15 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь голевых передач.