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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на восходящую звезду немецкого футбола

24 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать (1)

Талантливый немецкий полузащитник Флориан Вирц, выступающий у себя на родине за леверкузенский «Байер», может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщается на страницах Fichajes.

Трансфер 18-летнего атакующего футболиста оценивается в 70 миллионов евро. При этом он связан трудовыми обязательствами с «фармацевтами» до лета 2026 года.

Ранее также сообщалось об интересе к Флориану со стороны лондонского «Челси».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Вирц провел 15 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флориан Вирц
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
24 Декабря 2021 в 09:28
Очень хороший кадр, но ему уже дорога заказана.
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