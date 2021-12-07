Левандовски: «Мои слова о Месси неверно истолковали»

Роберт Левандовски решил прояснить свои слова о высказывании Лионеля Месси после получения им «Золотого мяча». Некоторым показалось, что поляк намекнул на отсутствие искренности в словах аргентинца.

«Мои слова польскому телеканалу неверно истолковывают. Я не имел в виду, что слова Лионеля Месси были несерьёзными или неискренними. Напротив. Я был очень тронут и восхищён речью Месси, в которой он сказал, что я заслужил «Золотой мяч» в прошлом году. Я просто хотел выразить, что буду рад, если слова Месси услышат», - сказал Левандовски Kicker.

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» 2021 года Роберт Левандовски отстал от Лионеля Месси на 33 очка.