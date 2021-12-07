Левандовски отреагировал на слова Месси о «Золотом мяче»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова аргентинца Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча». Тогда 34-летний игрок «ПСЖ» заявил, что поляку должны вручить награду на прошлый год.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого футболиста, а не просто слова», - передает слова Роберта Sport.es.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды состоялась в понедельник, 29 ноября. В голосовании победил Месси, выигравший уже седьмой «Золотой мяч». Левандовски занял второе место с отставанием от Лео в 33 балла.

«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси