Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски отреагировал на слова Месси о «Золотом мяче»

07 Декабря 2021 • 08:10 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова аргентинца Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча». Тогда 34-летний игрок «ПСЖ» заявил, что поляку должны вручить награду на прошлый год.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого футболиста, а не просто слова», - передает слова Роберта Sport.es.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды состоялась в понедельник, 29 ноября. В голосовании победил Месси, выигравший уже седьмой «Золотой мяч». Левандовски занял второе место с отставанием от Лео в 33 балла.

«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
08:10 · Германия. Бундеслига
Левандовски отреагировал на слова Месси о «Золотом мяче»
06 Декабря
23:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» готов довериться Тедеско
22:26 · Германия. Бундеслига
Адейеми отказал «Барселоне» 2
14:24 · Германия. Бундеслига
​В отношении Беллингхема могут открыть уголовное дело за слова о судье 1
09:47 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о будущем Левандовски
05 Декабря
21:29 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за тайм от «Фрайбурга»
19:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» не удержал перевес в два гола в матче с «Гертой»
14:58 · Германия. Бундеслига
​Оливер Кан: «Беллингхем зашёл слишком далеко в своих словах» 1
13:58 · Германия. Бундеслига
​Беллингхема могут наказать за клевету – игрок «Боруссии» сказал, что арбитр был замешан в договорных матчах
13:21 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Левандовски отомстил фанатам «Боруссии» за кричалки о Месси» 2
12:53 · Германия. Бундеслига
​Марш больше не тренер «РБ Лейпцига» официально
11:48 · Германия. Бундеслига
​Эмре Джан считает, что судьи помогают «Баварии» 11
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
​Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
11:18 · Германия. Бундеслига
«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси 11
10:51 · Германия. Бундеслига
Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году
Все новости
Рекомендуем