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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски высказался после вручения «Золотого мяча» Месси

30 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать (6)

«Золотой мяч» снова достался Лионелю Месси, хотя многие футбольные фанаты ожидали, что награду получит Роберт Левандовски. Поляк определённо заслуживал приз год назад, но тогда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии. В этом году Левандовски продолжил исправно забивать, но достижения «Баварии» были уже не такими мощными, не говоря уже о сборной Польши на Евро-2020.

После вручения «Золотого мяча» Месси Левандовски сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере».

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, получивших «Золотой мяч», поздравляю всех номинированных игроков. Я выиграл награду «Нападающий года» - ни один игрок не может завоевать индивидуальный приз без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо за поддержку», - написал Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Роберт Левандовски
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Suprun070170
30 Ноября 2021 в 12:51
Пока спонсор футбольных ассоциаций "газпром", врагам рф-ии не видать ничего. Хоть тысячу голов забей.
Советский
30 Ноября 2021 в 12:10
Левандовски, к сожалению, не станет чемпионом мира. Польша не так сильна как Германия,где он лидер Баварии. Но и Месси не достигнет главного - стать чемпионом мира. В 2014 году в Аргентине Месси был так близок,но немцы Гётце с Мюллером не оставили надежд "ярчайшей" звезде на главный приз,не говоря уже о ЧМ в ЮАР в 2010 году,где даже великолепный тренер Марадона не помог взять золото для своего любимца!!! А также позор Месси на ЧМ-2018 в России! Так что хватит с Месси французского ЗМ №7.
FORZAYOU
30 Ноября 2021 в 09:35
Пшечное бревно по уровню как и Иммобильный. Итальяшка только не скулит по этому поводу...
Karo Bagdasaryan
30 Ноября 2021 в 09:10
У Месси нет равных..это истина!
KLINSMANN
30 Ноября 2021 в 09:12
Есть только лучше его! :)
SavaJuve
30 Ноября 2021 в 09:35
Равных спонсоров его победы, ты хотел сказать
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