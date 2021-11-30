​Левандовски высказался после вручения «Золотого мяча» Месси

«Золотой мяч» снова достался Лионелю Месси, хотя многие футбольные фанаты ожидали, что награду получит Роберт Левандовски. Поляк определённо заслуживал приз год назад, но тогда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии. В этом году Левандовски продолжил исправно забивать, но достижения «Баварии» были уже не такими мощными, не говоря уже о сборной Польши на Евро-2020.

После вручения «Золотого мяча» Месси Левандовски сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере».

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, получивших «Золотой мяч», поздравляю всех номинированных игроков. Я выиграл награду «Нападающий года» - ни один игрок не может завоевать индивидуальный приз без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо за поддержку», - написал Левандовски.