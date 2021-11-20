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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Унион Берлин» обыграл «Герту» в столичном дерби

20 Ноября 2021 • 22:36 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Герта
окончен

В субботу вечером в чемпионате Германии проходило столичное дерби – «Унион Берлин» против «Герты». Хозяева поля оказались сильнее, проведя два гола ещё до наступления перерыва. Результативными ударами отметились Тайво Авонийи и Кристофер Триммель на 8-й и 30-й минутах соответственно. 

На текущий момент «Унион Берлин» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл. Что касается «Герты», то эта берлинская команда располагается на тринадцатой позиции. Опасная зона неподалёку.

Протокол игры  
Унион Берлин 2:0 Герта
(1:0) Авонийи Тайво 8'    
(2:0) Триммель Кристофер 30'    
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Баумгартль Тимо Триммель Кристофер   90' (Фогльзаммер Андреас (   90') Харагути Генки   82' (Бекер Шеральдо (   82') Хедира Рани Прёмель Гриша   66'   72' (Мёхвальд Кевин (   72') Гисельман Нико Крузе Макс   90' (Рюэрсон Юлиан (   90') Авонийи Тайво   82' (Озтунали Левин (   82')
Запасные: Рённов Фредерик Ощипка Бастиан Ван Дронгелен Рик Уджа Энтони
Шволов Александер Пекарик Петер   71' (Ястржембски Деннис (   71') Штарк Никлас Дордой Мартон Платтенхардт Марвин Аскасибар Сантьяго Тусар Люка   46' (Бельфодиль Исхак (   46') Рихтер Марко   86' (Зельке Дейви (   86') Сердар Суат   38' Миттельштедт Максимилиан   61' (Боатенг Кевин-Принс (   61') Пёнтек Кшиштоф   61' (Эккеленкамп Юрген (   61')
Запасные: Торунарига Джордан Кристенсен Оливер Зефёйк Дейовайсио Маолида Мизиан
20 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

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окончен Боруссия Д 2:1 Штуттгарт
окончен Байер Л 1:0 Бохум
окончен Арминия 2:2 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг
окончен Унион Берлин 2:0 Герта
21.11  17:30 Фрайбург ... Айнтрахт Фр 1.96 3.85 3.7
21.11  19:30 Майнц ... Кёльн 2.11 3.6 3.45
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