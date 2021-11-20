​«Унион Берлин» обыграл «Герту» в столичном дерби

В субботу вечером в чемпионате Германии проходило столичное дерби – «Унион Берлин» против «Герты». Хозяева поля оказались сильнее, проведя два гола ещё до наступления перерыва. Результативными ударами отметились Тайво Авонийи и Кристофер Триммель на 8-й и 30-й минутах соответственно.

На текущий момент «Унион Берлин» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл. Что касается «Герты», то эта берлинская команда располагается на тринадцатой позиции. Опасная зона неподалёку.