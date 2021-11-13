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Чемпионат Германии. Бундеслига

Витсель в январе может оказаться в «Ювентусе»

13 Ноября 2021 • 00:29 Комментировать

Хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может сменить команду. У футболиста есть предложение из чемпионата Италии.

По информации Сalciomercato, 32-летнего бельгийца стремится заполучить «Ювентус». Ожидается, что сделка произойдет в январе.

Нынешнее соглашение с футболистом истекает в конце сезона-2021/22. Таким образом, этой зимой у хавбека появится возможность официально вести переговоры с другими клубами.

Витсель играет за «Боруссию» с 2018 года.

В России Аксель запомнился по выступлениям за «Зенит». В сине-бело-голубой футболке он выступал с 2012 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аксель Витсель
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