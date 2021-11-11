Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила продать Эрнандеса

11 Ноября 2021 • 09:15 Комментировать

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес может покинуть мюнхенскую «Баварию». Руководство чемпиона Бундеслиги готово рассмотреть предложения по игроку в зимнее трансферное окно, об этом стало известно порталу Goal.com.

Отмечается, что футболист не оправдывает возложенных на него ожиданий. Немецкий гранд готов продать Эрнандеса, чтобы отбить какие-то деньги с его трансфера. Игрок был приобретен у мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро.

Текущая рыночная стоимость 25-летнего француза оценивается в 45 миллионов. Срок трудового соглашения Эрнандеса с «Баварией» истекает летом 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «РБ Лейпцига»
09:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на полузащитника сборной Германии
09:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Эрнандеса
10 Ноября
12:37 · Германия. Бундеслига
​СМИ раскрыли клаузулу в контракте Собослаи и ещё ряда игроков «РБ Лейпцига»
10:36 · Германия. Бундеслига
​Агент Лунёва назвал клубы, которые предлагали игроку более высокую зарплату, чем «Байер» 1
10:29 · Германия. Бундеслига
​Агент Лунёва отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Байера»
08:26 · Германия. Бундеслига
Левандовски высказался о «Золотом мяче»
09 Ноября
12:56 · Германия. 2-я бундеслига
​Тедеско не вернётся в «Шальке»
10:53 · Германия. Бундеслига
​Лунёв может оказаться в турецком клубе слухи
07 Ноября
23:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» едва не позволил «Гройтер Фюрту» набрать второе очко в сезоне
21:40 · Германия. Бундеслига
Дубль Модеста позволил «Кёльну» не проиграть «Униону»
19:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Гертой»
06 Ноября
23:56 · Германия. Бундеслига
Только «Бавария» забила в 2021 году больше, чем «Аталанта»
23:23 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Бензема, у Карима нет трофеев»
22:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче с дортмундской «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем