«Бавария» решила продать Эрнандеса

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес может покинуть мюнхенскую «Баварию». Руководство чемпиона Бундеслиги готово рассмотреть предложения по игроку в зимнее трансферное окно, об этом стало известно порталу Goal.com.

Отмечается, что футболист не оправдывает возложенных на него ожиданий. Немецкий гранд готов продать Эрнандеса, чтобы отбить какие-то деньги с его трансфера. Игрок был приобретен у мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро.

Текущая рыночная стоимость 25-летнего француза оценивается в 45 миллионов. Срок трудового соглашения Эрнандеса с «Баварией» истекает летом 2024 года.