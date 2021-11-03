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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Марио Гомес раскритиковал Киммиха за нежелание вакцинироваться

03 Ноября 2021 • 19:36 Комментировать (1)

Известный в прошлом немецкий футболист Марио Гомес раскритиковал хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха.

Как известно, Йозуа Киммих жертвует деньги на борьбу с пандемией коронавируса, но сам не хочет вакцинироваться. Футболист объяснял свою позицию тем, что медицина ещё плохо изучила инфекцию.

«Сейчас стадионы заполняются, потому что 60,70,80 процентов людей были вакцинированы. Киммиху выгодно, чтоб люди вакцинировались. Если бы все придерживались такой позиции, как он, мы бы, вероятно, ещё год смотрели за футбольными матчами без зрителей», - слова Гомеса приводит на своих страницах Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марио Гомес Йозуа Киммих
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Комментарии (1)
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Zenituwka
03 Ноября 2021 в 20:48
Если бы все придерживались мнения Киммиха , то про ковид давно бы уже забыли. А вакцина только провоцирует распространение и мутацию ковида.
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