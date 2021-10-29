Хави хочет пригласить в «Барселону» вингера «Баварии»

Атакующий полузащитник Кингсли Коман, который в скором времени покинет мюнхенскую «Баварию», может перебраться в испанский чемпионат. Подписать французского вингера собирается каталонская «Барселона».

Как сообщается на страницах Sport.es, в переходе футболиста заинтересован Хави Эрнандес, который в ближайшее время должен занять пост наставника «сине-гранатовых». Испанец заменит у руля команды голландца Рональда Кумана, уволенного за неудовлетворительные результаты.

Ранее сообщалось об интересе к Кингсли со стороны «МЮ».

По оценке портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего полузащитника составляет 55 миллионов евро. Его трудовой договор с мюнхенцами истекает летом 2023 года.