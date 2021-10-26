Коман покинет «Баварию»

Французский вингер Кингсли Коман близок к расставанию с мюнхенской «Баварией», об этом сообщают журналисты Sky Sport.

Источнику стало известно о нежелании полузащитника подписывать новое трудовое соглашение с немецким грандом. В связи с этим «Бавария» планирует продать 25-летнего исполнителя в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Кингсли может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Интерес к французу проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Контракт Комана с мюнхенцами истекает в конце июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.