Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 320 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман покинет «Баварию»

26 Октября 2021 • 13:49 Комментировать

Французский вингер Кингсли Коман близок к расставанию с мюнхенской «Баварией», об этом сообщают журналисты Sky Sport.

Источнику стало известно о нежелании полузащитника подписывать новое трудовое соглашение с немецким грандом. В связи с этим «Бавария» планирует продать 25-летнего исполнителя в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Кингсли может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Интерес к французу проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Контракт Комана с мюнхенцами истекает в конце июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
14:48 · Германия. Кубок
Заболевший коронавирусом Нагельсманн пропустит ещё один матч «Баварии»
13:49 · Германия. Бундеслига
Коман покинет «Баварию»
13:20 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Д нашла себе плеймейкера в Турции слухи
10:16 · Германия. Бундеслига
Бонек назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» 2
10:06 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» может перейти в «ПСЖ»
09:21 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» требуют отмены сделки с Qatar Airways
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Бавария» хотят подписать Френки де Йонга
08:23 · Англия. Премьер-лига
Гранды из Манчестера хотят перехватить игрока у «Барселоны»
08:12 · Германия. Бундеслига
Хёнесс заступился за Люку Эрнандеса
00:18 · Германия. Бундеслига
Тедеско может возглавить клуб из Лиги чемпионов 1
25 Октября
18:02 · Германия. Бундеслига
Травма Холанна оказалась серьёзной – форвард рискует пропустить остаток года
24 Октября
22:27 · Германия. Бундеслига
«Бохум» был сильнее «Айнтрахта» 1
20:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» в большинстве упустил победу над «Штуттгартом»
19:38 · Германия. Бундеслига
«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»
18:52 · Германия. Бундеслига
Ван Боммель уволен с должности главного тренера «Вольфсбурга» официально
Все новости
Рекомендуем