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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер подпишет новый контракт с «Баварией»

13 Октября 2021 • 10:16 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» собирается пролонгировать сотрудничество с голкипером команды Мануэлем Нойером. Об этом рапортуют журналисты Sport1.

Стороны уже ведут переговоры о новой сделке. Отметим, что действующий контракт 35-летнего вратаря с немецким грандом рассчитан до середины 2023 года.

Мануэль защищает цвета мюнхенского коллектива с июля 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии вратарь провел семь поединков, в которых пропустил семь мячей.

После семи туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 16 очков и лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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