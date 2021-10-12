Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: Не думаю, что получится играть в дуэте с Холанном

12 Октября 2021 • 21:57 Комментировать

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, хотел бы он сыграть в одной команде с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Мы разные футболисты. Холанн - отличный молодой игрок с большим будущим. У него прекрасная левая нога и солидная мощь. Я же игрок другого типа.

Играть в дуэте? Не думаю, что это невозможно», - цитирует Левандовского Marca.

В нынешнем сезоне поляк сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи. Норвежец в 14 встречах забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

До этого Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
21:57 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Не думаю, что получится играть в дуэте с Холанном
13:54 · Германия. Бундеслига
​Несколько фондов готовы помочь «Барселоне» купить топ-игрока 2 слухи
11 Октября
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно
10 Октября
16:49 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» не верят в подписание Холанна 4
16:00 · Германия. Бундеслига
Замена для Холанна: Адейеми может перейти в «Боруссию» слухи
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией в «Барселоне» 2 слухи
11:33 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» нацелена сохранить двоих лидеров
09 Октября
09:39 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» мог купить Холанна за два миллиона евро 4
08 Октября
16:35 · Германия. Бундеслига
Холанн отказался от нового контракта с «Боруссией» 11
15:33 · Германия. Бундеслига
Зюле высказался о своём будущем в «Баварии»
12:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с преемником Левандовски
09:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Коману
07 Октября
21:53 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд начала работу по удержанию Холанна в клубе 1
12:45 · Германия. Бундеслига
Клопп: «Воронин – потрясающий талант»
08:53 · Германия. Бундеслига
«Реал» претендует на таланта «Байера», которого оценили в 100 млн евро 7
Все новости
Рекомендуем