Левандовски: Не думаю, что получится играть в дуэте с Холанном

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, хотел бы он сыграть в одной команде с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Мы разные футболисты. Холанн - отличный молодой игрок с большим будущим. У него прекрасная левая нога и солидная мощь. Я же игрок другого типа.

Играть в дуэте? Не думаю, что это невозможно», - цитирует Левандовского Marca.

В нынешнем сезоне поляк сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи. Норвежец в 14 встречах забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

До этого Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию».