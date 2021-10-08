Холанн отказался от нового контракта с «Боруссией»

Руководители дортмундской «Боруссии» пытаются пролонгировать сотрудничество с лидером команды Эрлингом Холанном. По сообщениям портала Goal.com, немецкий топ-клуб предложил скандинаву новый контракт, однако футболист отказался от сделки.

Эрлинг хочет перейти в европейский гранд, а потому будет отвергать любые попытки «шмелей» относительно продления трудового договора.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова предложить Холанну двукратное повышение заработной платы.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 150 миллионов евро.