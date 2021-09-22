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Бундеслига

Левандовски: «Стараюсь играть на уровне Роналду и Месси»

22 Сентября 2021 • 11:35 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, выигравший «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона, рассказал о своей мотивации.

«В каждом матче я соревнуюсь сам с собой. После этого уже обращаю внимание на Роналду и Месси, ведь это два великих футболиста современности. Не думаю, что в ближайшем будущем кто-то сможет повторить их успех. Я стараюсь играть на их уровне», - передает слова польского голеадора Sportbild.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 33-летний форвард отметился 41 голом в 29 матчах. В новом розыгрыше Бундеслиги Роберт забил семь мячей в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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