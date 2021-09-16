Полузащитник Леон Горетцка пролонгировал сотрудничество с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Финансовая сторона сделки не разглашается, однако, по данным СМИ, заработная плата хавбека составит порядка 12-15 миллионов евро в год.

26-летний футболист защищает цвета мюнхенского коллектива с лета 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Горетцка провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями.