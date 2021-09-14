​Швайнштайгер рассказал, на каком гостевом стадионе он наблюдал лучшую атмосферу

В конце 2019 года Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. На клубном уровне немецкий полузащитник поиграл за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр». Во вторник Швайнштайгер на своей страничке в «Твиттере» ответил на вопрос, на каком гостевом стадионе по ходу своей карьеры он наблюдал лучшую атмосферу.

«Селтик Глазго». Это было впечатляюще!» - написал Швайнштайгер.

Наблюдать за атмосферой на «Селтик Парк» Бастиану Швайнштайгеру посчастливилось в далёком 2003 году. Тогда ещё молодой полузащитник все 90 минут просидел в запасе. Игра «Селтик» - «Бавария» завершилась нулевой ничьей.