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Бундеслига

​Швайнштайгер рассказал, на каком гостевом стадионе он наблюдал лучшую атмосферу

14 Сентября 2021 • 21:50 Комментировать

В конце 2019 года Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. На клубном уровне немецкий полузащитник поиграл за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр». Во вторник Швайнштайгер на своей страничке в «Твиттере» ответил на вопрос, на каком гостевом стадионе по ходу своей карьеры он наблюдал лучшую атмосферу.

«Селтик Глазго». Это было впечатляюще!» - написал Швайнштайгер.

Наблюдать за атмосферой на «Селтик Парк» Бастиану Швайнштайгеру посчастливилось в далёком 2003 году. Тогда ещё молодой полузащитник все 90 минут просидел в запасе. Игра «Селтик» - «Бавария» завершилась нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бастиан Швайнштайгер Селтик
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