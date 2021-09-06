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​Рибери предложат работу в «Баварии»

06 Сентября 2021 • 16:50 Комментировать

38-летний полузащитник Франк Рибери с минуты на минуту должен подписать контракт с «Салернитаной», которая впервые в XXI веке проводит сезон в итальянской Серии А. Между тем, L’Equipe сообщает на своих страницах о том, что «Бавария» уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

Напомним, что Франк Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. За двенадцать сезонов француз провёл за мюнхенцев в различных соревнованиях 425 матчей, в которых отметился 124 голами и 182 результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Салернитана
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