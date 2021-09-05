Атакующий полузащитник Рейньер может вернуться из «Боруссии» в «Реал» досрочно. Как сообщает Bild, в дортмундском клубе будут внимательно следить за молодым бразильцем в первой части этого сезона. Если Рейньер не совершит за это время скачок в своём уровне, «шмели» рассмотрят вариант досрочного прекращения аренды футболиста.

Напомним, что «Боруссия» арендовала Рейньера у «Реала» на два сезона летом прошлого года. С тех пор 19-летний бразилец провёл за дортмундцев 20 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Рейньера в 16 миллионов евро.