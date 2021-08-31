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Бундеслига

«Байер» отправил в аренду конкурента Лунёва официально

31 Августа 2021 • 11:07 Комментировать

Вратарь Леннарт Грилль покинул леверкузенский «Байер». Как сообщает пресс-служба «фармацевтов», немецкий голкипер перешел в норвежский «Бранн» на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне Грилль принял участие в четырех встречах Бундеслиги, в которых пропустил семь голов.

Напомним, что этим летом ряды леверкузенской команды пополнил российский голкипер Андрей Лунёв. Стороны заключили двухлетний контракт. Андрей пока считается резервным вратарем команды. Первым номером «Байера» является финн Лукаш Градецки.

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Евро-Футбол.Ру,
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