Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 239 Комментарии
Бундеслига

​Забитцер высказался после перехода в «Баварию»

30 Августа 2021 • 17:37 Комментировать

В понедельник «Бавария» объявила о переходе в свои ряды полузащитника Марселя Забитцера, ранее защищавшего цвета «РБ Лейпцига». 27-летний австриец после осуществления трансфера дал комментарий.

«Я очень счастлив играть за «Баварию». Даже в детстве я гордился тем, что у меня была футболка «Баварии». На каждое Рождество я получал новую. Я отдам всё для этого клуба. Хочу выиграть как можно больше матчей и, конечно же, много трофеев», - слова Забитцера приводятся на страницах официального сайта «Баварии».

Напомним, что Марсель Забитцер подписал контракт с «Баварией» на четыре года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
18:01 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды
17:37 · Германия. Бундеслига
​Забитцер высказался после перехода в «Баварию»
17:15 · Германия. Бундеслига
​Забитцер – игрок «Баварии» 2 официально
08:57 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Греции
29 Августа
20:32 · Германия. Бундеслига
Победа над «РБ Лейпцигом» вывела «Вольфсбург» на первое место 1
18:30 · Германия. Бундеслига
«Унион» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, фактически играя без мяча
16:54 · Германия. Бундеслига
​Мориба уже согласовал контракт с «РБ Лейпцигом» 2 слухи
16:24 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии» о возможной продаже Холанна за 200 млн евро: «Мы футбольный клуб, а не банк!»
09:38 · Германия. Бундеслига
​Мюллер: «Мне бы хотелось, чтобы Месси и Роналду играли вместе» 3
09:30 · Германия. Бундеслига
​Холанн сказал «нет» «ПСЖ» слухи
09:17 · Германия. Бундеслига
​Нойер побил рекорд Кана
00:33 · Германия. Бундеслига
Левандовски разменял четвёртую сотню голов за «Баварию» 1
28 Августа
22:47 · Германия. Бундеслига
Очередной бенефис Левандовски, позволивший разгромить «Герту» - видео 1 видео
21:36 · Германия. Бундеслига
Толиссо связывают с «Ювентусом»
21:22 · Германия. Бундеслига
Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Герту» 2
Все новости
Рекомендуем
 