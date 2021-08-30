​Забитцер высказался после перехода в «Баварию»

В понедельник «Бавария» объявила о переходе в свои ряды полузащитника Марселя Забитцера, ранее защищавшего цвета «РБ Лейпцига». 27-летний австриец после осуществления трансфера дал комментарий.

«Я очень счастлив играть за «Баварию». Даже в детстве я гордился тем, что у меня была футболка «Баварии». На каждое Рождество я получал новую. Я отдам всё для этого клуба. Хочу выиграть как можно больше матчей и, конечно же, много трофеев», - слова Забитцера приводятся на страницах официального сайта «Баварии».

Напомним, что Марсель Забитцер подписал контракт с «Баварией» на четыре года.