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​«ПСЖ» положил глаз на Левандовски и Комана слухи

25 Августа 2021 • 09:16 Комментировать
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«ПСЖ» прорабатывает варианты на тот случай, если до конца лета состав команды покинет Килиан Мбаппе. Контракт талантливого форварда рассчитан до конца июня следующего года, и при поступлении хорошего предложения парижане могут не устоять перед соблазном заработать.

Что до замены на позицию Килиана Мбаппе, то на выходных «ПСЖ» провёл встречу с агентом Пини Захави. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на собственные источники. На встрече речь пошла о Роберте Левандовски и Кингсли Комане, которые представляют «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе. Речь о 160 миллионах евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Роберт Левандовски Кингсли Коман Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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