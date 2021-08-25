«ПСЖ» прорабатывает варианты на тот случай, если до конца лета состав команды покинет Килиан Мбаппе. Контракт талантливого форварда рассчитан до конца июня следующего года, и при поступлении хорошего предложения парижане могут не устоять перед соблазном заработать.

Что до замены на позицию Килиана Мбаппе, то на выходных «ПСЖ» провёл встречу с агентом Пини Захави. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на собственные источники. На встрече речь пошла о Роберте Левандовски и Кингсли Комане, которые представляют «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе. Речь о 160 миллионах евро.