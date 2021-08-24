Тренер «Герты» высказался о грядущем переходе Куньи в «Атлетико»

Главный тренер немецкой «Герты» Паль Дардаи высказался о грядущем трансфере бразильского полузащитника Матеуса Куньи в мадридский «Атлетико».

«Кунья – на пути к «Атлетико». Это было его желание – оказаться там, куда он сейчас направляется. Было невозможно удержать его в нашей команде», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Матеус Кунья станет игроком команды-чемпиона Испании. За футболиста «матрасники» выложат 26 миллионов евро. Немцы получат 10% суммы от будущей продажи бразильца.

Матеус Кунья защищал цвета «Герты» с 2020 года. За 38 поединков во всех турнирах он отметился 12 мячами.