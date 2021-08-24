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Тренер «Герты» высказался о грядущем переходе Куньи в «Атлетико»

24 Августа 2021 • 23:03 Комментировать
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Главный тренер немецкой «Герты» Паль Дардаи высказался о грядущем трансфере бразильского полузащитника Матеуса Куньи в мадридский «Атлетико».

«Кунья – на пути к «Атлетико». Это было его желание – оказаться там, куда он сейчас направляется. Было невозможно удержать его в нашей команде», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Матеус Кунья станет игроком команды-чемпиона Испании. За футболиста «матрасники» выложат 26 миллионов евро. Немцы получат 10% суммы от будущей продажи бразильца.

Матеус Кунья защищал цвета «Герты» с 2020 года. За 38 поединков во всех турнирах он отметился 12 мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Атлетико Мадрид Паль Дардаи Матеус Кунья Трансферы футбола - лето 2021
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