«Дженоа» отказалась от трансфера Бенталеба

Генуэзская «Дженоа» отказалась от подписания свободного агента Набиля Бенталеба. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее утверждалось, что это могло произойти из-за проблем, обнаруженных у футболиста во время прохождения медицинского обследования. Теперь же, по данным источника, «Дженоа» и Бенталеб попросту разошлись мнениями в вопросе о продолжительности контракта.

Алжирец хотел подписать с генуэзцами контракт по системе «2+1», а клуб – наоборот.

В настоящее время Набиль Бенталеб является свободным агентом. Его контракт с гельзенкирхенским «Шальке» закончился этим летом.