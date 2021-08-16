Президент «Баварии» высказался о финансовых проблемах европейских грандов

Герберт Хайнер, занимающий пост президента мюнхенской «Баварии», поделился мнением о финансовой ситуации, в которой оказались европейские гранды.

«Я увидел информацию, что долг «Барсы» превысил 1,2 миллиарда евро. «ПСЖ» лишился 123 миллионов в минувшем сезоне, а «Ювентус» потерял около 100 миллионов. В лондонский «Челси» владельцы вложили порядка миллиарда евро.

Цель «Баварии» - оставаться в числе грандов европейского футбола без таких серьезных затрат. Пока у нас получается справляться с этим», - передает слова руководителя Bayern & Germany в «Твиттере».

«Бавария» стартовала в новом сезоне Бундеслиги с гостевой ничьей с гладбахской «Боруссией» (1:1).