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Германия. Бундеслига

Президент «Баварии» высказался о финансовых проблемах европейских грандов

16 Августа 2021 • 08:22 Комментировать
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Герберт Хайнер, занимающий пост президента мюнхенской «Баварии», поделился мнением о финансовой ситуации, в которой оказались европейские гранды.

«Я увидел информацию, что долг «Барсы» превысил 1,2 миллиарда евро. «ПСЖ» лишился 123 миллионов в минувшем сезоне, а «Ювентус» потерял около 100 миллионов. В лондонский «Челси» владельцы вложили порядка миллиарда евро.

Цель «Баварии» - оставаться в числе грандов европейского футбола без таких серьезных затрат. Пока у нас получается справляться с этим», - передает слова руководителя Bayern & Germany в «Твиттере».

«Бавария» стартовала в новом сезоне Бундеслиги с гостевой ничьей с гладбахской «Боруссией» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер
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