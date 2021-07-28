«Боруссия» не продаст Холанна

Директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался насчет будущего норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «шмелей» этим летом.

«Эрлинг остается в Дортмунде. Наш клуб не собирается продавать его», - приводятся слова функционера в твиттер-акаунте Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему нападающему со стороны лондонского «Челси». «Пенсионеры» якобы готовы заплатить за игрока 175 миллионов евро.

Эрлинг забил 27 голов и отдал шесть ассистов в 28 матчах прошлого сезона Бундеслиги. Контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года.