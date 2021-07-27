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Германия. Бундеслига

Брекало сменит «Вольфсбург» на «Лацио»

27 Июля 2021 • 11:19 Комментировать
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Хорватский вингер Йосип Брекало может покинуть немецкий «Вольфсбург» и перебраться в итальянскую Серию А. Об этом информирует Calciomercato.

Источник рапортует, что 23-летний футболист близок к трансферу в римский «Лацио». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. «Орлы» собираются платить Брекало 1,5 миллиона евро в год.

Что касается «Вольфсбурга», то руководство «волков» готово продать Йосипа за восемь миллионов евро.

В составе немецкого клуба вингер выступает с 2016 года. В прошлом сезоне Бундеслиги хорват сыграл 29 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Йосип Брекало Трансферы футбола - лето 2021
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