Чемпионат Германии. Бундеслига 2021-2022
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«Бавария» показала новую домашнюю форму

24 Июля 2021, 12:14,

Прошла презентация нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на сезон-2021/2022. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте немецкого гранда.

Футболки сделаны в темно-красном цвете с V-образными светло-красными полосами. Экипировка украшена пятой звездой, которую добавили за 30-й чемпионский титул в Бундеслиге. Техническим партнером клуба является компания adidas.

В новой форме «Бавария» впервые сыграет в товарищеском матче против амстердамского «Аякса». Спарринг пройдет в субботу, 24 июля.

Новый сезон чемпионата Германии стартует 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария
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