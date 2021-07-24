«Бавария» показала новую домашнюю форму

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24 Июля 2021, 12:14,
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Прошла презентация нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на сезон-2021/2022. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте немецкого гранда.
Футболки сделаны в темно-красном цвете с V-образными светло-красными полосами. Экипировка украшена пятой звездой, которую добавили за 30-й чемпионский титул в Бундеслиге. Техническим партнером клуба является компания adidas.
В новой форме «Бавария» впервые сыграет в товарищеском матче против амстердамского «Аякса». Спарринг пройдет в субботу, 24 июля.
Новый сезон чемпионата Германии стартует 13 августа.
Unser neues Heimtrikot! #MiaSanMia— FC Bayern München (@FCBayern) July 24, 2021
https://t.co/9SJFB77QWI
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария