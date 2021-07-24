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Рауш тренируется с клубом Бундеслиги

24 Июля 2021, 11:27,

Свободный агент Константин Рауш, последним местом работы которого было московское «Динамо», может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает твиттер-аккаунт «Российские футболисты за границей», 31-летний защитник в настоящий момент тренируется с «Арминией». Команда проводит подготовительный сбор в Австрии.

Напомним, что Константин покинул «Динамо» в декабре прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения. С того момента он находится без команды.

У Рауша есть большой опыт выступлений в Германии. Россиянин поиграл за «Ганновер», «Штуттгарт», «Кёльн» и «Дармштадт».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Константин Рауш, Арминия
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