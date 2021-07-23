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Лунёв дебютировал в составе «Байера»

23 Июля 2021, 17:17,

Российский вратарь Андрей Лунёв провёл свой первый матч в составе леверкузенского «Байера», передаёт пресс-служба немецкого клуба.

Голкипер дебютировал в товарищеском матче против немецкого «Фрайбурга» и сумел сохранить свои ворота «на замке». Игра закончилась со счетом 0:0. Лунёв вышел на замену в перерыве, сменив Лукаса Градецки.

Напомним, что 29-летний голкипер перешёл в «Байер» этим летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал в составе «Зенита». За это время вратарь сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Также на его счету семь матчей в футболке сборной России.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Байер, Андрей Лунёв
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