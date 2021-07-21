Три гранда претендуют на Горецку

Немецкий полузащитник Леон Горецка, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает Bild, в борьбе за 26-летнего хавбека сойдутся «Манчестер Юнайтед», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Клубы намерены воспользоваться тем фактом, что у Леона истекающий контракт с чемпионом Германии. Стороны вели переговоры о продлении сотрудничества, но так и не договорились.

В сезоне-2020/2021 Горецки сыграл 24 поединка в рамках Бундеслиги, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.