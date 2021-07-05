ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Кан: «Мы хотим победить в Лиге чемпионов»

05 Июля 2021, 18:21,

Гендиректор чемпионов Бундеслиги, «Баварии» Оливер Кан озвучил цели мюнхенского клуба на сезон 2021/2022.

«Мы намерены продолжать демонстрировать игру топового уровня, имея в составе как звёзд, так и перспективную молодёжь. Десятый кряду успех в чемпионате Германии стал бы чем-то особенным для нас. В европейских турнирах мы тоже хотим быть на передовых ролях. У нас есть база для этого.

Мы хотим победить в Лиге чемпионов. Текущему составу «Баварии» такая задача по плечу. Нашим конкурентным преимуществом является особенная трудовая культура. «ПСЖ» инвестирует сотни миллионов, но так и не выиграл Лигу чемпионов», - цитирует Оливера Кана твиттер-аккаунт Bayern & Germany.


0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Бавария, Оливер Кан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола