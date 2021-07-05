Кан: «Мы хотим победить в Лиге чемпионов»

Гендиректор чемпионов Бундеслиги, «Баварии» Оливер Кан озвучил цели мюнхенского клуба на сезон 2021/2022.

«Мы намерены продолжать демонстрировать игру топового уровня, имея в составе как звёзд, так и перспективную молодёжь. Десятый кряду успех в чемпионате Германии стал бы чем-то особенным для нас. В европейских турнирах мы тоже хотим быть на передовых ролях. У нас есть база для этого.

Мы хотим победить в Лиге чемпионов. Текущему составу «Баварии» такая задача по плечу. Нашим конкурентным преимуществом является особенная трудовая культура. «ПСЖ» инвестирует сотни миллионов, но так и не выиграл Лигу чемпионов», - цитирует Оливера Кана твиттер-аккаунт Bayern & Germany.