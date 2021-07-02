​Шик интересен «Милану»

Чешский нападающий Патрик Шик успел забить четыре гола на чемпионате Европы, что спровоцировало интерес к нему на трансферном рынке. Как сообщает TuttoMercatoWeb, подписать 25-летнего форварда хочет «Милан».

По данным источника, «Милан» уже обращался в «Байер», за который Шик выступает с осени прошлого года. Клуб из Леверкузена хочет выручить за Патрика порядка 40 миллионов евро. При этом эксперты из transfermarkt оценивают чеха в 23 миллиона евро.

Патрик Шик уже имеет за плечами опыт выступлений в Серии А. В Италии нападающий защищал цвета «Ромы» и «Сампдории».