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​Шик интересен «Милану»

02 Июля 2021, 18:49,

Чешский нападающий Патрик Шик успел забить четыре гола на чемпионате Европы, что спровоцировало интерес к нему на трансферном рынке. Как сообщает TuttoMercatoWeb, подписать 25-летнего форварда хочет «Милан».

По данным источника, «Милан» уже обращался в «Байер», за который Шик выступает с осени прошлого года. Клуб из Леверкузена хочет выручить за Патрика порядка 40 миллионов евро. При этом эксперты из transfermarkt оценивают чеха в 23 миллиона евро.

Патрик Шик уже имеет за плечами опыт выступлений в Серии А. В Италии нападающий защищал цвета «Ромы» и «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Патрик Шик
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