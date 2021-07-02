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«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к Хальстенбергу

02 Июля 2021, 18:31,

Защитник «РБ Лейпцига» Марсель Хальстенберг может сменить клуб в это трансферное окно, передаёт Sport1. Сообщается, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к немецкому защитнику.

Хальстенберг выступал в составе второй команды дортмундцев с 2011 по 2013 годы. В «РБ Лейпциг» он перешёл в 2015 году из немецкого «Санкт-Паули».

Сообщается, что в услугах Хальстенберга заинтересован новый главный тренер «Боруссии» Марко Розе, который является поклонником таланта игрока.

Контракт защитника истекает через год, поэтому руководство «шмелей» надеется, что «РБ Лейпциг» согласится продать одного из своих ключевых игроков, чтобы не потерять его бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Марсель Хальстенберг
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