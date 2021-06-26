Холанн потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн с размахом отдыхает в Греции. Как сообщает Sportime.gr, норвежский футболист потратил огромную сумму на ужин для себя и своих друзей.

По данным источника, нападающий потратил 500 тысяч евро в течение нескольких часов. Кроме того, скандинав заплатил 30 тысяч евро на аренду автомобиля.

Холанн защищает цвета «шмелей» с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение бомбардира с дортмундцами рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Германии 20-летний нападающий провел 28 матчей, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.