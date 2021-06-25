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Саншеш может вернуться в «Баварию»

25 Июня 2021, 10:45,

Португальский хавбек Ренату Саншеш может вернуться в мюнхенскую «Баварию» этим летом. Руководство немецкого гранда впечатлила игра полузащитника на чемпионате Европы-2020.

Как информирует The Sun, мюнхенский клуб может воспользоваться правом выкупа 23-летнего португальца у «Лилля». Сумма сделки оценивается в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Саншеш провел 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Вместе с «Лиллем» Ренату завоевал золотые медали чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Ренату Саншеш
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