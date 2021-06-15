Холанн почти договорился с «Реалом»

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15 Июня 2021, 15:22,
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Нападающий Эрлинг Холанн в настоящий момент наслаждается отдыхом в Греции. В то же время норвежский талантливый футболист думает и о своём будущем. По информации SportMediaset, Холанн и его агент Мино Райола близки к достижению договорённости о переходе игрока в «Реал».
Впрочем, в этом вопросе ещё рано ставить точку, ведь «Боруссия» не собирается отпускать игрока этим летом. Через год Холанна можно будет купить за 75 миллионов евро, что прописано в контракте игрока, и дортмундцы не собираются продавать Эрлинга уже сейчас в погоне за более высокой суммой сделки. «Реалу» предстоят сложные переговоры.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
Каждое лето одна и та же футбольная Санта-Барбара... Останется Неймар в ПСЖ или вернётся в Барсу, останется гном в Барсе или перейдёт в МС, где Будет играть Мбаппе, в ПСЖ или Реале... Теперь вот и норвег к ним добавился. В итоге все останутся в своих нынешних командах!