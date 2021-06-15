Холанн почти договорился с «Реалом»

Нападающий Эрлинг Холанн в настоящий момент наслаждается отдыхом в Греции. В то же время норвежский талантливый футболист думает и о своём будущем. По информации SportMediaset, Холанн и его агент Мино Райола близки к достижению договорённости о переходе игрока в «Реал».

Впрочем, в этом вопросе ещё рано ставить точку, ведь «Боруссия» не собирается отпускать игрока этим летом. Через год Холанна можно будет купить за 75 миллионов евро, что прописано в контракте игрока, и дортмундцы не собираются продавать Эрлинга уже сейчас в погоне за более высокой суммой сделки. «Реалу» предстоят сложные переговоры.