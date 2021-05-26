​Гласнер возглавил «Айнтрахт» - ранее он вывел «Вольфсбург» в Лигу чемпионов

Оливер Гласнер стал главным тренером «Айнтрахта». Клуб из Франкфурта на своём сайте сообщил о том, что 46-летний специалист подписал контракт сроком до конца июня 2024 года.

Ранее Оливер Гласнер тренировал «Вольфсбург». В завершившемся чемпионате «волки» заняли 4 место и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Несмотря на этот факт, тренер решил перебраться в «Айнтрахт», который финишировал в Бундеслиге пятым и выступит в Лиге Европы.

Контракт Гласнера с «Вольфсбургом» действовал до завершения следующего сезона, поэтому «Айнтрахту» пришлось выплатить компенсацию. Её размер клубы договорились не разглашать.