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​Гласнер возглавил «Айнтрахт» - ранее он вывел «Вольфсбург» в Лигу чемпионов

26 Мая 2021, 15:43,

Оливер Гласнер стал главным тренером «Айнтрахта». Клуб из Франкфурта на своём сайте сообщил о том, что 46-летний специалист подписал контракт сроком до конца июня 2024 года.

Ранее Оливер Гласнер тренировал «Вольфсбург». В завершившемся чемпионате «волки» заняли 4 место и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Несмотря на этот факт, тренер решил перебраться в «Айнтрахт», который финишировал в Бундеслиге пятым и выступит в Лиге Европы.

Контракт Гласнера с «Вольфсбургом» действовал до завершения следующего сезона, поэтому «Айнтрахту» пришлось выплатить компенсацию. Её размер клубы договорились не разглашать.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вольфсбург, Айнтрахт Франкфурт, Оливер Гласнер
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