Вацке: «Уверен, что Холанн останется в «Боруссии»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке в очередной раз опроверг слухи об уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанна.

«Я уверен, что Эрлинг будет играть за наш клуб в следующем сезоне.

Интерес «Барселоны» и «Реала»? Думаю, что они знакомы с ситуацией и нашей позицией. Я спокоен. Никто не верил, что Санчо останется в «Боруссии», а он по-прежнему играет за нас. Мы знакомы с контрактами наших футболистов, поэтому нет никаких переживаний», - цитирует Вацке Bild.

20-летний норвежец сыграл 26 матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил 25 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт Холанна с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года.