Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Вацке: «Уверен, что Холанн останется в «Боруссии»

14 Мая 2021, 22:57,

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке в очередной раз опроверг слухи об уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанна.

«Я уверен, что Эрлинг будет играть за наш клуб в следующем сезоне.

Интерес «Барселоны» и «Реала»? Думаю, что они знакомы с ситуацией и нашей позицией. Я спокоен. Никто не верил, что Санчо останется в «Боруссии», а он по-прежнему играет за нас. Мы знакомы с контрактами наших футболистов, поэтому нет никаких переживаний», - цитирует Вацке Bild.

20-летний норвежец сыграл 26 матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил 25 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт Холанна с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Ханс-Йоахим Вацке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола