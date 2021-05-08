Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо ответил на вопрос по поводу своего будущего. Слухи регулярно связывают футболиста с другими клубами, в частности с представителями Премьер-лиги Англии.

«Я ничего не знаю по поводу своего будущего. Сейчас я очень счастлив в Дортмунде. Я люблю этот клуб, люблю этих болельщиков, люблю эту команду. Они дали мне первый профессинальный старт», - сказал Санчо ESPN.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Джедона Санчо в 100 миллионов евро. В этом сезоне вингер забил 14 голов и отдал 18 голевых передач в 35 матчах.