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​Санчо ответил на вопрос по поводу своего будущего

08 Мая 2021, 20:25,

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо ответил на вопрос по поводу своего будущего. Слухи регулярно связывают футболиста с другими клубами, в частности с представителями Премьер-лиги Англии.

«Я ничего не знаю по поводу своего будущего. Сейчас я очень счастлив в Дортмунде. Я люблю этот клуб, люблю этих болельщиков, люблю эту команду. Они дали мне первый профессинальный старт», - сказал Санчо ESPN.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Джедона Санчо в 100 миллионов евро. В этом сезоне вингер забил 14 голов и отдал 18 голевых передач в 35 матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо
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