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Названы три претендента на Левандовски

07 Мая 2021, 11:42,

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может попробовать свои силы в другом европейском чемпионате, об этом рапортует ESPN.

Источник сообщает, что интерес к 32-летнему польскому бомбардиру проявляет в чемпионатах Англии и Франции. В борьбе за голеадора сойдутся «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Что касается «Баварии», то чемпион Германии может расстаться с опытным игроком, если за него предложат не менее 60 миллионов евро. На место Левандовски мюнхенцы рассчитывают пригласить Эрлинга Холанна. В трансфере норвежца заинтересован новый наставник команды Юлиан Нагельсманн.

Левандовски играет за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити, ПСЖ, Роберт Левандовски
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