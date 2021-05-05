Леманна обвинили в расизме и уволили с работы

Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн снова подмочил себе репутацию. Член наблюдательного совета «Герты» оказался в центре расистского скандала после того, как экс-футболист «бундестим» Деннис Аого выложил в сеть Интернет переписку с Леманном. 51-летний Леманн написал Аого, не попал ли он на канал Sky по «квоте для черных»?

Позже экс-вратарь принес извинения и попытался оправдаться, но в итоге остался без работы в клубе. Контракт с ним был немедленно расторгнут.

34-летний Аого год назад завершил карьеру футболиста, он играл в «Гамбурге» и «Штуттгарте», а также провел 12 матчей за сборную Германии.