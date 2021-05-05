«Бавария» интересуется защитником «Барселоны»

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05 Мая 2021, 10:32,
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Мюнхенская «Бавария» проявляет заинтересованность в услугах защитника каталонской «Барселоны» Эмерсона, об этом рапортует Sky Sport Deutschland.
В настоящий момент 22-летний бразильский футболист выступает на правах аренды за севильский «Бетис». В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Эмерсон провел 30 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Интера».
После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на семь баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Бавария, Эмерсон