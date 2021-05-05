«Бавария» интересуется защитником «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» проявляет заинтересованность в услугах защитника каталонской «Барселоны» Эмерсона, об этом рапортует Sky Sport Deutschland.

В настоящий момент 22-летний бразильский футболист выступает на правах аренды за севильский «Бетис». В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Эмерсон провел 30 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Интера».

После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на семь баллов.