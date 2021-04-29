​Райола угрожает «Боруссии» трансфером Холанна в «Баварию»

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29 Апреля 2021, 08:47,
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Агент Мино Райола ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по поводу возможного летнего трансфера нападающего Эрлинга Холанна, за которым гоняются чуть ли не все топовые клубы Европы.
Как сообщает в Twitter футбольный корреспондент Лия Смит, Райола угрожает «Боруссии». Агент сказал, что если Холанна не отпустят этим летом, то через год он организует трансфер игрока в «Баварию» - прямого конкурента «шмелей».
Ранее в прессе сообщалось, что летом 2022 года Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Такой пункт присутствует в контракте талантливого норвежца.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Мино Райола, Трансферы футбола - лето 2021