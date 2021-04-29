​Райола угрожает «Боруссии» трансфером Холанна в «Баварию»

Агент Мино Райола ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по поводу возможного летнего трансфера нападающего Эрлинга Холанна, за которым гоняются чуть ли не все топовые клубы Европы.

Как сообщает в Twitter футбольный корреспондент Лия Смит, Райола угрожает «Боруссии». Агент сказал, что если Холанна не отпустят этим летом, то через год он организует трансфер игрока в «Баварию» - прямого конкурента «шмелей».

Ранее в прессе сообщалось, что летом 2022 года Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Такой пункт присутствует в контракте талантливого норвежца.