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​Райола угрожает «Боруссии» трансфером Холанна в «Баварию»

29 Апреля 2021, 08:47,

Агент Мино Райола ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по поводу возможного летнего трансфера нападающего Эрлинга Холанна, за которым гоняются чуть ли не все топовые клубы Европы.

Как сообщает в Twitter футбольный корреспондент Лия Смит, Райола угрожает «Боруссии». Агент сказал, что если Холанна не отпустят этим летом, то через год он организует трансфер игрока в «Баварию» - прямого конкурента «шмелей».

Ранее в прессе сообщалось, что летом 2022 года Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Такой пункт присутствует в контракте талантливого норвежца.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Мино Райола, Трансферы футбола - лето 2021
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