Нагельсманн прокомментировал уход из «РБ Лейпцига»

Тренер Юлиан Нагельсманн, который возглавит мюнхенскую «Баварию», прокомментировал свой уход с поста наставника «РБ Лейпцига».

«Ухожу из «РБ Лейпцига» с тяжелым сердцем. Мне довелось поработать с командой, которая имеет большие возможности. Очень горжусь, что под моим руководством клуб написал много историй и продолжает делать это», - передает слова специалиста пресс-служба «быков».

Контракт Нагельсманна с мюнхенским грандом будет рассчитан до лета 2026-го года. На посту главного тренера команды он сменит Ханса-Дитера Флика, которого планируют назначить рулевым сборной Германии.