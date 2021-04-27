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Нагельсманн прокомментировал уход из «РБ Лейпцига»

27 Апреля 2021, 12:49,

Тренер Юлиан Нагельсманн, который возглавит мюнхенскую «Баварию», прокомментировал свой уход с поста наставника «РБ Лейпцига».

«Ухожу из «РБ Лейпцига» с тяжелым сердцем. Мне довелось поработать с командой, которая имеет большие возможности. Очень горжусь, что под моим руководством клуб написал много историй и продолжает делать это», - передает слова специалиста пресс-служба «быков».

Контракт Нагельсманна с мюнхенским грандом будет рассчитан до лета 2026-го года. На посту главного тренера команды он сменит Ханса-Дитера Флика, которого планируют назначить рулевым сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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